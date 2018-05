Ulve

Ministerrokade: Senest i dag skulle Esben Lunde Larsen (V) have præsenteret et udspil, som skulle have beroliget alle dem, der bor i områder med ulve.

- Jeg vil have smidigere regler for, hvornår man kan skyde en såkaldt problemulv, som er til gene for mennesker og landmænds dyr. Disse nye regler forventer jeg at kunne præsentere inden for de kommende to uger, sagde han til avisen Danmark - i en skriftlig kommentar - den 20. april.

Men han blev som bekendt skiftet ud onsdag, så den nye miljø- og fødevareminister nu hedder Jakob Ellemann-Jensen (V). Det var ikke torsdag muligt at få et interview med Jakob Ellemann, og ministeriet kunne ikke oplyse, hvor længe, det vil trække ud med et udspil på ulveområdet.

Esben Lunde Larsens hidtidige meldinger er gået på en hårdere kurs mod de ulve, der spreder frygt i dele af landet.

De foreløbige meldinger fra Jakob Ellemann tyder dog på, at han er på vej i en anden retning. I forbindelse med sin tiltrædelse som miljø- og fødevareminister sagde han, at han tvivler stærkt på, at der skal pilles ved fredningen af ulve. Han hælder mere mod, at husdyr som får skal indhegnes, og at oplysning er vejen frem.