Tyskland er historisk set et niveau over Danmark, men jævnbyrdigheden er stor lige nu, mener Peter Regin.

Det danske ishockeylandshold kan lige nu sagtens måle sig med Tyskland, som er modstanderen i fredagens åbningskamp.

Det mener Peter Regin, Danmarks kaptajn, forud for VM-turneringen på hjemmebane.

- Det er et af de hold, vi forhåbentlig kommer til at slås med om en af de sidste pladser i kvartfinalen, siger Peter Regin.

- Det er ikke et hold, vi på nogen måde er bange for. Vi har efterhånden slået dem en del gange i A-gruppen igennem de sidste 15 år.

- Vi har lige slået dem i sidste uge i en træningskamp, så vi er fortrøstningsfulde, siger Peter Regin.

Han ser gerne, at Danmark i fremtiden bliver lige så stabil som Tyskland.

- Tyskland er meget lig os på mange måder og har nogenlunde samme niveau.

- Det er et land, som vi gerne vil sammenligne os med. De er rimelig stabile i A-gruppen og har nået nogle kvartfinaler og været til OL en del gange.

- De er vel historisk set et niveau over os, men det er et af de lande, som vi prøver at se, om vi ikke kan efterligne, siger Peter Regin.

Hvis Danmark skal hente sejre i VM-gruppen, er chancerne størst i fredagens premierekamp mod Tyskland eller de sidste tre gruppekampe mod Norge, Sydkorea og Letland, vurderer han.

- De åbenlyse kampe er den første og så de sidste tre. Men vi må se, om vi ikke kan stjæle en i midten også, siger Peter Regin.

De resterende tre gruppekampe er mod USA, Canada og Finland, der betragtes som nogle af favoritterne til at vinde titlen.

Danmark har en trup med tre NHL-spillere, og især Toronto Maple Leafs-keeperen Frederik Andersen skal præstere godt, hvis Danmark skal have point mod de største ishockeynationer.

- Det hjælper selvfølgelig, at vi har Frederik på mål. Han kan nærmest gå ind og stjæle kampe alene. Det har han gjort i Toronto.

- Uden at det hele skal stå og falde med ham, så har vi mulighed for at vinde hver kamp, men vi har også mulighed for at tabe hver kamp, siger Peter Regin.