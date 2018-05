Siden salget af kommunale byggegrunde i 2015 ramte bunden, da blot to købere slog til, er det gået fremad. Sidste år fik kommunen afsat 12 grunde, og i de første fire måneder af 2018 har seks købere skrevet under på en kontrakt.

Flere af de eftertragtede børnefamilier er på vej til at etablere sig i et nybygget parcelhus i Kerteminde Kommune.

Kommunen sælger byggegrunde i Kerteminde, Munkebo, Langeskov, Marslev og Rynkeby, og med undtagelse af sidstnævnte landsby har der på det seneste været efterspørgsel efter at bygge egen bolig alle stederne. For et par år siden blev det besluttet at sænke priserne på grundene i Marslev og Munkebo for at sætte gang i salget.

I Kerteminde mangler kommunen blot at afsætte én grund i Tårup Strandpark. De øvrige 28 er solgt, og forvaltningen arbejder nu på at udstykke et nyt område ved Søvangsparken syd for centrum. I første omgang er der sat penge af til at klargøre fem grunde, og der ytres i håb om, at grundene kan sættes til salg senere på året, når en ny lokalplan er udarbejdet.

I Tårup Strandpark skal der føjes flere vænger til det nye parcelhuskvarter. I fremtidige udstykninger tilhører jorden imidlertid ikke kommunen, men gårdejer Hans Andersen, der bekræfter, at interessen for hans 14 byggemodne grunde er stigende.

- Tre grunde er solgt med sikkerhed, og næsten alle de andre er reserveret. Vi er godt tilfredse. Interessen er stor, og jeg tager det roligt - vi skal nok få solgt grundene, siger Hans Andersen, hvis jord ligger ud til Kertemindes nye golfbane og naturområdet Sybergland.

Han bemærker, at det kunne synes, som om kommunen for alvor fik skub i salget af de sidste grunde i Tårup Strandpark, efter han begyndte at annoncere for sine parceller.