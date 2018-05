Lige som hos mange andre medier oplever man i Jysk Fynske Medier af og til, at der dukker falske facebook-profiler op i kommentarsporene. Redaktør for sociale medier Silas Bang fortæller, at man er opmærksom på problemet og gør, hvad man kan, men at man aldrig kan sikre sig helt mod fænomenet.

Hvad gør I for at undgå falske profiler i debatten?

Hvis vi får mistanke, så begynder vi at kigge på nogle indikatorer. Det er ofte sådan noget som profilbilleder, der kan være stjålet, at der ikke er mange opslag, at profilen er ny eller at den har få venner. På den måde kan der være tegn på, at det ikke er en almindelig profil. Vi har indskrevet i vores debatregler, at folk skal bruge deres rigtige navn.

Og hvem holder øje og får den mistanke?

Det vil ofte være dem som sidder og styrer nyhedssiden, men det er også de skrivende journalister selv, som falder over sådan noget nu og da. Det kan også være andre læsere, som gør os opmærksom på det. Så kan vi jo blokere, hvis vi ikke tror, den er ægte.

Sker det ofte, at I blokerer en bruger på mistanke om, at den er falsk.

Det er sket et par gange, men det er ikke noget, vi oplever ofte.

Har I en metode, der med sikkerhed kan fastslå, om en profil er falsk?

- Det vil altid være på mistanke, men jeg har ikke en fornemmelse af, at der er mange af dem. Men monitoreringen af debatten hos os er noget, vi har skærpet fokus på. Hvis man meget gerne vil snyde, så kan man snyde, men vi forsøger selvfølgelig at undgå det.