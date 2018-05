Sagen om en falsk facebook-profil og en DF-profil i Svendborg er et eksempel på en udfordring, som medierne får med i pakken, når de bruger Facebook som arena for debat. Mens mange brugere kan deltage, kan man ikke med sikkerhed vide, om alle er, hvem de giver sig ud for at være.

En sag om en F acebook-profil, som bruges til at støtte politiker Dorthe Ullemose i Fyns Amts Avis' kommentarspor, fylder i disse dage på Sydfyn. Profilen er nemlig falsk. Formentlig. Det er nemlig ikke til at vide med sikkerhed, hvem der står bag. Sagen illustrerer, at mens det i 2018 er nemmere end nogensinde at byde ind med sin mening som borger, er det også sværere for medierne at monitorere og moderere en debat, hvor enhver kan gemme sig bag falsk navn og billede.

Nadia Nikolajeva er digital chef hos TV Midtvest, og hun har været med til at arrangere seminariet "Ansvar for feedet," hvor medier kan dele erfaringer om det at moderere debatten i kommentarsporene. Hun mener, at det er svært at forsvare sig mod falske profiler.

- Man kan lave utroligt overbevisende falske profiler på Facebook, som det kan være stort set umuligt at gennemskue, siger hun.

Og hun mener faktisk, at medier bør overveje, om de vil bruge Facebook som kommentarspor.

- Vi kan ikke overlade alt til Facebook. Der er andre, som har haft succes med at lave eget kommentarspor med medlemsordning, og så er man den, man er. Jeg tror, man kan undgå meget snyd på den måde. Men vi skal også være realistiske, og der er mange, som er på Facebook, og derfor vil mange jo vælge den store trafik, det giver, siger hun.

Den holdning deles af ekspert i sociale medier og studielektor på RUC, Mads Eberholst.

- Man kan sige, at der følger en norm med Facebook og det at have Facebook som debattråd. Der er simpelthen en tone og en debatkultur, som følger med. Vi ved også, at identifikation er det vigtigste for en kvalificeret debat, og der er andre systemer, som giver bedre sikkerhed, siger han.

Og det er umuligt at bevise, om folk er dem, de giver sig ud for at være på Facebook, forklarer han.

Det er simpelthen så svært at gennemskue. Der er forskellige tegn at se efter, men det vil kun være en registrering med nem-id, som med sikkerhed ville kunne identificere folk, siger han.

Jysk Fynske Medier er et af de mediehuse, som lader Facebook være debatplatform. Redaktør for sociale medier, Silas Bang medgiver, at et hjemmelavet spor ville være nemmere at kontrollere, men fordelene ved det sociale medie opvejer ulemperne, mener han.

- Alle har en Facebook-profil, og vi vil gerne have så mange som muligt med i debatten. Det er det nemmeste for brugerne. Man kunne overveje et eget system, men jeg er ikke sikker på, at det ville blive bedre. Så kunne det måske være på abonnementsnummer, men det udelukker jo rigtig mange, siger han.

Fyens Stiftstidende har spurgt Facebook, hvordan man forholder sig til udfordringen med falske profiler. Kommunikationsmedarbejder Camilla Nordsted svarer på mail, at Facebook hele tiden forsøger at forbedre sine systemer og investerer i at opdage de falske profiler, så folk kan føle sig sikre på deres platform.