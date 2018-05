Augustugen kommer til at have en Comedy Festival i festivalen. Lasse Rimmer og Brian Mørk er blend de standuppere, der skal jonglere med grinerierne.

I år bliver der endnu flere muligheder for et godt grin under H.C. Andersen Festivals i uge 34. HCA Comedy Festival udvides nemlig til seks dage og byder på 30 shows fordelt på tre scener. Programmet afspejler den danske comedy scene anno 2018 og præsenterer et bredt udsnit af danske, talentfulde komikere.

Større program, diversitet og intimitet. Det er nøgleordene for årets HCA Comedy Festival, som præsenteres i forbindelse med offentliggørelsen af H.C. Andersen Festivals' program. Årets HCA Comedy Festival er et udsnit af den danske comedy scene anno 2018. I år kan man opleve komikere som Lasse Rimmer, Mikkel Klint Thorius, Morten Wichman, Brian Mørk, Jacob Taarnhøj, Conrad Molden, Victor Lander og Tine Marie suppleret af unge, dygtige talenter.

I år gæster det legendariske Comedy Zoo Take Over også HCA Comedy Festival, ligesom finalerne i DM i Impro-Comedy afholdes for første gang under festivalen. På Podcastscenen kan man opleve liveoptagelse af flere forskellige comedy-podcasts med blandt andre Brian Mørk, Valdemar Pustelnik, Heino Hansen & Jakob Fjelsted samt Jacob Wilson & Mikkel Klint Thorius.

- Publikum kan se frem til en bred pallet af talentfulde, danske komikere, når vi igen i år udvider HCA Comedy Festival på både varighed, antal scener og antal shows, der vil blive afholdt i intime rammer. Og netop intimitet er fællesnævneren for de mange shows, siger Peter Bøgholm, festivaldirektør for H.C. Andersen Festivals.

- HCA Comedy Festival skal være et kreativt frirum for komikerne, hvor de får mulighed for at prøve sig selv af og udvikle sig som kunstner. Derudover bærer dansk comedy præg af unge, dygtige kræfter, som formår at lave længere sceneshows af rigtig høj kvalitet, og det ønsker vi at understøtte med HCA Comedy Festival, siger programansvarlig for HCA Comedy Festival, Marie Toft.

HCA-Festivals er i år fra 20.-26. august. Det er en byfestival i Odense med Hans Christian Andersen som omdrejningspunkt. Billetpriserne ved comedy-arrangementerne er på 50-100 kr.