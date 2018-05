Fredag går det løs ved VM i ishockey i Herning og København. Flere end 300.000 billetter er solgt til den største sportsbegivenhed til dato på dansk jord, og mange millioner kigger med ved tv-skærmene. Bliv klædt på til begivenheden her.

Ishockey: Et VM i ishockey i Danmark?

Umiddelbart en vittighed, når man tænker på vore mildt sagt beskedne bedrifter i vintersport, men 16 år i træk som A-nation, en stribe danske stjerner i verdens bedste liga, NHL, et ry som ferme arrangører af sportsbegivenheder og to arenaer med tilskuerkapacitet på den gode side af 10.000 har været med til at bane vejen for det første VM på dansk is.

1 Tilskuerne Billetsalget rundede for få dage siden 300.000 til de i alt 68 kampe. Dermed er store sten faldet fra arrangørernes hjerter, da netop tilskueropbakningen var største usikkerhedsfaktor i den største sportsbegivenhed hidtil herhjemme. Jyske Bank Boxen i Herning huser kampene i Danmarks indledende pulje, mens Royal Arena på Amager byder på Sverige som hovedattraktion i pulje A. Netop svenskerne har anslået købt ca. 50.000 billetter til Tre Kronors kampe. Foruden invasionen af fans venter store produktioner til markante tv-markeder. Ishockey rangerer højt på sports-baromeret i mange deltagerlande.

2 Oprykningen Frem til start-00'erne var Danmark i hockey-sammenhæng mest berømt - eller berygtet - for at have tabt 47-0 til Canada i en VM-kamp i 1949, men efter et par tilløb lykkedes oprykningen til A-VM i 2002, og da den første kamp i det fine selskab resulterede i en 5-2-sejr over mægtige USA, var stilen lagt. Danmark har balanceret på nedrykningens rand flere gange siden, men holdet, der betjener sig af landstrænerekspertise fra Sverige, er blevet oppe år efter år - med to ottendepladser som fineste resultater.

3 Favoritterne Canada, der har ca. 3300 skøjtehaller mod Danmarks 26, er favorit ved VM - med Rusland, Sverige, USA, Finland og Tjekkiet som outsidere. De udgør "the big 6" i ishockey-sammenhæng. Danmark jagter med egne fans i ryggen en kvartfinaleplads. Canada, Finland og USA ligner sikre kort til knockout-kampene, mens Danmark formentlig skal slås med Tyskland og Norge om videre færd. Sydkorea er storfavorit til degradering. Tyskland chokerede ved at være et minut fra guld ved OL tidligere i 2018, men legene i Korea var ramt af, at NHL-spillerne ikke deltog. Altså er VM væsentlig stærkere besat.

4 Profilerne Danmark stiller med et på papiret stærkt hold anført af NHL-stjerner som målmand Frederik Andersen (Toronto Maple Leafs), Frans Nielsen, første dansker i NHL, en af verdens bedste straffeslagsskytter og i år på kontrakt i Detroit Red Wings samt Oliver Björkstrand (Columbus Blue Jackets). Dertil kommer topspillere fra verdens næstbedste liga, KHL, og andre europæiske ligaer. Potentielle forstærkninger som Lars Eller, Mikkel Bødker, Nikolaj Ehlers og Jannik Hansen spiller stadig slutspil i USA/Canada.