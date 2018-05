- Sprog er en gave, lyder Gro Caspersens valgsprog.

Hun har i en årrække arbejdet for at indgyde sine tosprogede elever på Nymarkskolen glæde og stolthed over deres sprogkundskaber fremfor at tage alle fordommene om to-sprogethed på sig. Sammen med tidligere elever har hun turneret rundt på andre skoler med foredraget Wise Words, hvor de unge fortæller om fordelene ved at mestre flere sprog.

Det har en af hendes elever sat så stor pris på, at hun er blevet indstillet til Dagbladet Politikens undervisningspris.

"Hun gør meget ud af sprog, og hun er fantastisk til at få elever, der snakker et andet sprog derhjemme, til at føle, at det er en gave at kunne flere sprog, i stedet for noget 'pinligt' eller noget, man skal være flov over," skriver eleven.

Dommerpanelet bag undervisningsprisen har valgt at tildele Gro Caspersen en særpris.

Gro Caspersen er både lærer i dansk som andetsprog og fransk, og dommerne fremhæver hendes evne til at få eleverne til at opfatte fransk som et brugssprog, de bare skal kaste sige ud i at tale.

"Hun formår at gøre et af de fag, som ofte omtales som 'et lille fag' eller 'et svært fag', til et stort og spændende fag, der får eleverne til at vokse," skriver dommerne.

Med prisen følger 25.000 kroner, hvoraf en tredjedel skal bruges på projekter på skolen eller til efteruddannelse efter pristagerens valg.