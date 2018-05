Næsten præcis et år efter, at en 51-årig kvinde døde efter brand i lejlighed på Hovedgaden i Ørbæk, skal hendes samlever vidne foran et nævningeting. Han er tiltalt for kvalificeret brandstiftelse, men nægter sig skyldig.

Ørbæk: Huset er revet ned for længst og er ved at blive erstattet af et nyt. Men det juridiske efterspil, efter at en 51-årig kvinde sidste år brændte inde i sin lejlighed på Hovedgaden i Ørbæk, skal først til at begynde for alvor.

Det kommer til at ske ved byretten i Svendborg over hele fem retsmøder, hvoraf det første finder sted 28. maj - næsten præcis et år efter den tragiske hændelse. Derudover skal den tiltalte i sagen, en 47-årig mand, møde i retten 29. maj, 1. juni, 7. juni og igen 14. juni, hvor der formentlig falder dom i sagen.

Retssagen vil blive gennemført som en nævningesag. Med mindre, altså, at den tiltalte selv ønsker at overlade opgaven til en domsmandsret bestående af en dommer og to domsmænd.

Personen på anklagebænken er kvindens samlever. Han blev anholdt samme aften, som branden brød ud, og under et grundlovsforhør dagen efter blev han varetægtsfængslet i fire uger. Efterfølgende blev han løsladt og har befundet sig på fri fod lige siden.

Tidligere i år kunne Fyens Stiftstidende fortælle, at politiet havde afsluttet efterforskningen i sagen. Og i slutningen af februar kunne anklagemyndigheden så offentliggøre selve tiltalen, der lyder på kvalificeret brandstiftelse eller i daglig tale mordbrand.

Tiltalen er rejst efter en af de alvorligste bestemmelser i straffeloven, der i ekstreme tilfælde kan give fængsel på livstid.

Ifølge anklageskriftet antændte den 47-årige noget brandbart materiale i soveværelset, mens både han og den 51-årige kvinde befandt sig i lejligheden på første sal. Her blev kvinden efterfølgende fundet og forsøgt genoplivet, men hun døde senere af kulilteforgiftning. Forinden havde hun desperat forsøgt at slippe ud, men var ude af stand til at forlade værelset på grund af et defekt dørhåndtag.

Derudover skal den 47-årige have bragt fire andre personers liv i overhængende fare - blandt dem en mor med to børn, der boede i lejligheden ovenpå. De slap dog ud med livet i behold.

Selv nægter den tiltalte sig skyldig. Under grundlovsforhøret hævdede han tværtimod, at det var kvinden selv, der satte ild til lejligheden.