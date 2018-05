Gestapomænd er i færd med at opstille skilderhuse uden fra Grand Hotel på Jernbanegade, efter de har beslaglagt hotellet som deres fynske hovedkvarter i april 1945. Billedet er taget fra en villa overfor, hvor modstandsfolk fulgte med i, hvem der kom og gik. De hemmelige aflytninger af tyskernes telefonlinjer skete dog fra skiftende adresser rundt om i Odense for at mindske risikoen for at blive fanget. Foto: Stadsarkivet.