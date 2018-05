Jesper Vognsgaard trængte til at ryste sin faglige pose, da han for godt halvandet år siden begyndte i chefjobbet i front for Kulturmaskinen. Når han fra 1. juni overtager ledelsen af Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, vender han tilbage til den skoleverden, han kom fra.

Det var fristende for Jesper Vognsgaard at søge tilbage til skoleområdet, da han tidligere på året hørte, at Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne søgte ny chef. Selv om han kun havde siddet i chefstolen på Kulturmaskinen i Farvergården siden 1. december 2016, valgte han at lytte til sin indre stemme og søge jobbet, der minder mere om den højskole- og efterskole-baggrund, han kommer fra, og med egne ord er rundet af. Jesper Vognsgaard Jesper Vognsgaard er 50 år og bor i Ollerup, men stammer oprindeligt fra Aarhus.



Han er cand.mag. i historie og medievidenskab og har været chef for Kulturmaskinen siden 2016. Forinden var han i otte år forstander på Ollerup Efterskole.



Vognsgaard har arbejdet som koncertarrangør inden for jazz, folkemusik og klassisk musik og selv stået på scenen som medlem af flere orkestre eller som dirigent.



Han er gift og far til tre. - Selv om jobbet her på Kulturmaskinen på mange måder er spændende, må jeg erkende, at jeg har savnet de nære relationer og at arbejde mere med dannelse i dagligdagen. Vi er tæt på, at det er de vigtigste buzzwords i mit arbejdsliv, siger Jesper Vognsgaard, der også påpeger, at familielivet med tre hjemmeboende børn - den yngste på ni - samt en hustru, som også dagligt pendler til Odense, er medvirkende til hans beslutning. “ Det er lige mig, der er rundet af den grundtvigske tanke, og som selv har mit eget bibliotek derhjemme med flere end 1000 bøger. Jesper Vognsgaard - snart forhenværende chef for Kulturmaskinen - om sit nye job på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne - Jeg havde også et ønske om at kunne være der for mine børn, og det betyder noget for familien, at der bliver kortere afstand mellem mit arbejde og mit hjem på Sydfyn, siger han.

Ingen revolution

Da Jesper Vognsgaard efter mere end 20 år på efterskoler og højskoler valgte at søge jobbet på Kulturmaskinen i Odense i efteråret 2016, sagde han til Ugeavisen Svendborg, at det ikke var et fravalg af skoleverdenen. Det samme siger han nu om sit farvel til Kulturmaskinen og sit goddag til kontoret i Ringe: - Jeg skal ikke lave revolution, for der er så mange gode ting i gang på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne, som jeg skal arbejde videre med. De har noget, der hedder "den kulturelle rygsæk" og Kulturskolen, og det er lige mig, der er rundet af den grundtvigske tanke, og som selv har mit eget bibliotek derhjemme med flere end 1000 bøger, siger Jesper Vognsgaard. Han erkender, at dét at være en del af samfundets almendannelse ligger i tilvalget af det nye job, mens der også ligger et fravalg af ledelse og mange møder i det. Jesper Vognsgaard understreger, at det er med vemod, han siger farvel til gode kolleger og frem over må nøjes med at se igangsatte projekter som festivalen Abrahams Børn fra sidelinjen frem for fra talerstolen. - Jo, jeg kan godt føle, jeg løber af pladsen i utide, men sådan vil det nok altid være, og det er også vigtigt at turde tage den slags beslutninger. Desuden løber jeg under ingen omstændigheder med halen mellem benene. Jeg har en masse projekter at gøre færdig, før jeg stopper ved udgangen af maj, siger han.

Kulturchef som daglig leder