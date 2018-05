Benny Lohals, der er formand for Bøssehage Bro & Bådelaug, tror, at en dispensation fra strandbeskyttelse vil være godt for Bøssehage. Foreningen vil gerne have mulighed for eventuelt at bygge et lille klubhus, fortæller han.

Formand Benny Lohals er kun positiv over for kommunens planer om at give plads til det rekreativite på området i Ærøskøbings østligste del.

- Ja, det kan jeg ikke sige andet end positive ting om. Det der med lidt bredere rammer ville være fint, for vi vil jo gerne have et lille klubhus dernede, og hvis det her kan bane vejen for det, så er vi da kun positivt indstillet over for det, lyder det fra bådelavets formand.

- Bestemmerretten over området har vi ikke, og det vil vi ikke have, men mindre regulerede ramme for, hvad vi kan gøre dernede ville være dejligt.

Han lægger ikke skjul på, at hans første tanker, da han hørte om kommunens ønsker, var lidt lunkne.

- Hvis det her nu handlede om, at de vil til at bygge store villaer på området, var det selvfølgelig ikke noget, vi vil bryde os om, men det er så heller ikke det, jeg hører, er planerne for den her dispensation, og det er da kun positivt, lyder det fra Benny Lohals.