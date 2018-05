Fodbold: Fredagen byder i de lokale serier på et par lokalopgør, der kan få stor betydning i både den odenseanske og den sydfynske fodbold. Begge kampe har kickoff klokken 18.45.

I Danmarksserien får Oure FA, der før foråret var favorit til den enlige oprykningsplads til 2. division, besøg af TPI, som på det seneste har overtaget førstepladsen. Det skete, da TPI slog B1913 2-0 i lørdags, mens Oure tabte ude til Aarhus Fremads andethold.

Dermed er TPI tre point foran Oure FA før aftenens kamp på akademiets kunstgræsbane. I Svendborg FB, der bliver førstehold i samarbejdet efter sommerferien med Oure FA, ser man med stor spænding på udfaldet.

TPI har mistet nogle profiler ved nytårstid. Ikke mindst angrebstanken Mathias Frederiksens afgang til Superliga-truppen i Horsens har gjort ondt, men omvendt er hans tidligere angrebsmakker Anders Fønss vendt tilbage fra et mislykket ophold som spillende træner i Strib, og selv om Fønss stadig mangler en del kondition, var han kampafgørende, da TPI satte tempoet op mod B1913 i lørdags. Det var også tydeligt mod B1913, at TPI under den nye træner Jan Knudsen har været nødt til at udvikle selve holdspillet - som kompensation for profilernes afgang - men samlet skal holdet slide langt mere for sejren nu end i sidste sæson.