Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) langer under et samråd ud efter ledelsen i Danske Bank, som ifølge ministeren har begået et "utilgiveligt ledelsessvigt".

- Det er først og fremmest bankens ledelse, der bærer ansvaret for, at reglerne bliver overholdt, siger Brian Mikkelsen.

- På baggrund af Finanstilsynets undersøgelse er det for mig tydeligt, at bankens ledelse ikke har levet op til sit ansvar. Det er skuffende og kritisabelt.

- Der har været et utilgiveligt ledelsessvigt.

Samrådet torsdag handlede om sagen om hvidvaskning i Danske Banks estiske filial.

Det faldt samme dag, som Berlingske kunne afsløre, at bankens ledelse i 2012 blev gjort opmærksom på, at der var "mistænkelige kunder" i Danske Banks estiske filial.

På samrådet spurgte Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Morten Bødskov (S) ministeren, om der kan rejses en straffesag mod Danske Banks ledelse for en manglende indsats for at bekæmpe hvidvask.

Ministeren henviste til, at Finanstilsynet ikke finder grund til at indstille til at rejse en straffesag.

Ifølge Berlingske har hvidvaskningen i Danske Banks estiske filial stået på fra 2010 til 2014. Siden da er ny lovgivning blevet vedtaget.

På samrådet oplyste ministeren, at hvis hvidvaskningen var fundet sted i dag, er det "muligt", at der kunne rejses en straffesag mod medlemmer af Danske Banks ledelse.

- Det har det perspektiv, at vi har vedtaget den rigtige lovgivning, men at vi nok har vedtaget den for sent, siger Brian Mikkelsen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der også var med til samrådet, vil ikke udelukke, at der på et tidspunkt kan rejses en straffesag mod ledelsen i Danske Bank.

- Der kan godt være en dansk sag i forhold til hvidvask. Nu afventer vi (efterforskningen i, red.) Estland, og det er det tætteste, jeg kan komme på et svar i dag, siger han.