Faktum er dog, at hun sammen med Mia Tjerrild fra Haderslev har tilrettelagt et undervisningsforløb på tre gange to kursusdage, fordelt over tre måneder og placeret "et sted på Langeland", hvor de studerende både undervises, forplejes og overnatter og altså ikke forstyrres af café latte og diskoteker, men kan koncentrere sig om undervisningen og om at skabe netværker med de øvrige studerende - der i antal vil ligge på mellem 12-20. Selv den udskældte dårlige net-dækning kan være en fordel, indskyder Kristine Karlshøj!

Men fra september bliver øen hjemsted for et modul af en Diplomuddannelse, som rangerer på bachelor-niveau. Rektor er Kristine Karlshøj.

Uddannelsen handler om at være leder i en organisation under forandring og tilbydes i samarbejde med Køge Handelsskole. Forandring kan handle om en ny chef, et hold nye medarbejdere, en sammenlægning eller en sparerunde, der kræver nytænkning.

- Udgangspunktet er det, jeg kalder "bæredygtig levevis", siger Kristine Karlshøj og pointerer, at enhver forandring starter i dig selv. Også for chefen, der skal styre forandringsprocessen, for primært er det lederens ansvar at skabe et godt arbejdsmiljø og at gøre de nødvendige forandringer nemme at forstå og overskue.

- Derfor starter vi med et hvorfor. Hvorfor er jeg leder for denne virksomhed, denne skole, denne institution... hvad er det, der driver mig? Dernæst går vi ind i hvilke metoder eller redskaber, der er brug for og sidst hvad jeg som leder konkret kan gøre for at opnå mit mål, siger Kristine Karlshøj og forklarer, at studiet bygger på både teori og praksis og at forløbet afsluttes med en eksamen.

-