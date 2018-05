Bagenkop: Et væld af aktivitetsmuligheder for store som for små er den korte udgave af Havnens Dag på Bagenkop Havn lørdag 9. juni klokken 10-16.

Den lidt længere fortæller, at man kan besøge Rasmus Klumps univers, som inkluderer det gode skib Mary og pandekagehuset, at man kan løbe pandekageræs, og nok så væsentligt spise lige så mange pandekager, som man orker.

Bolværksmatroserne får chancen for endelig at komme om bord på et skib, f.eks. en lodsbåd, fiskerikontrolskibet Havørnen eller et rigtigt krigsskib.

Ganske gratis kan også få tre flade og en delle i hånden, eller besøge et lerværksted og deltage i vandsportsaktiviteter - også kaldet Copa Cabagenkop på stranden. Nævnes skal også strikkeværkstedet og fisketallerkenen, som Bagenkop Kro frister med.

Samme dag - og med start på Bagenkop Havn klokken 9.30 - er der også en mere strabadserende aktivitet: De Vilde Heste - Walk, Run & Fun med løb på 3,5 km, 7,2 km og 11 km. Klokken 11.15 begynder et pandekageræs. /EXP