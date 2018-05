Julen er hjerternes fest. Derfor er Odd Fellow logen, Contance, glad for at kunne overrække julebasarens overskud til de såkaldte skolefeer, der hjælper socialt udsatte skolebørn.

Helle Hestbæk, modtog donationen på vegne af Skolefeerne.

Donationen fra Odd Fellow, Constance, skal bruges til at glæde 15 sportsglade elever i alderen 7 til 11 år, som er under "feernes" vinger.

Det er børn, som ellers ikke ville have råd til at få mulighed for at dyrke sport i en klub og være med i fællesskabet.

Pengene gør det muligt at hjælpe børnene med at betale medlemskontingent til en fod- eller håndboldklub, samtidig med at hvert barn får sportsudstyr som en trøje, et par shorts, en hættetrøje, et par sokker og et par indendørssko.