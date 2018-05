DBU-formand har forståelse for Donald Trump, der appellerer til at stemme på amerikansk VM-værtskab i 2026.

USA's præsident, Donald Trump, lagde i sidste uge pres på alverdens lande, da han appellerede til, at de stemte på USA, Canada og Mexico, der har ansøgt om samlet at være vært for VM-slutrunden i fodbold i 2026.

- USA har fremlagt et stærkt bud med Canada og Mexico til VM 2026. Det ville være en skam, hvis lande, som vi altid støtter, arbejdede imod USA's bud. Hvorfor skulle vi støtte disse lande, hvis de ikke støtter os (inklusiv i FN)?, skrev Trump på Twitter.

Det mødte kritik fra flere sider, men i Dansk Boldspil-Union (DBU) har man forståelse for Trumps udmelding.

Det siger DBU-formand Jesper Møller torsdag, efter han sammen med kollegerne i de andre nordiske fodboldforbund mødtes med de nordamerikanske bejlere til VM-værtskabet.

- Vi spurgte amerikanerne om, hvad de mente om det, og vi er tilfredse med svaret. Det er sådan, at når man søger værtskab, skal man opfylde en række krav, og ens regering skal underskrive en masse dokumenter.

- Derfor er der ikke noget at sige til, at man har en præsident, der viser stort engagement, og det har Trump tydeligvis, siger Jesper Møller.

Spørgsmål: Men er der ikke forskel på at vise engagement og så lægge pres på landene, der skal stemme?

- Vi føler ikke i de nordiske lande, at der er lagt pres på os. Vi føler os ikke truet.

- I Danmark har vi ikke tradition for, at statsministeren eller sportens minister, kulturministeren, ringer til mig og siger, hvad DBU skal synes. Der har vi adskillelse. Det er måske lidt anderledes i nogle andre lande. Det skal vi ikke tage for mere, end hvad det er, siger Møller.

Præsidenten for USA's fodboldforbund (USSF), Carlos Cordeiro, ser heller intet problem i Trumps udmelding.

- Vi blev lidt overraskede over måden, men det skal ses i en større kontekst. Regeringen er meget involveret i en ansøgning om værtskab, og man får ikke et værtskab, hvis ikke regeringen viser stort engagement.

- Det er vigtigt med stor støtte, siger Carlos Cordeiro på et pressemøde i København.

Marokko er den anden ansøger vil VM i 2026. Værten vil blive annonceret 13. juni i Moskva forud for sommerens slutrunde i Rusland.