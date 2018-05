Ebberup: Vestfyns Modelflyveklub går på vingerne på Modelflyvningens Dag søndag 27. maj klokken 11-16 på flyvepladsen i Bjergegyden.

- Vi håber, vejret er med os, så vi kan vise de fleste grene af sporten frem for publikum, skriver klubbens næstformand, Arne Freltoft, i en pressemeddelelse.

Klubben vil sende både fly og helikoptere i luften, og repræsentanter fra klubben vil stå klar med information om modelflyvere, og klubbens aktiviteter.

- Der vil i et vist omfang være mulighed for at få lov at prøve at styre et fly selv, lidt afhængig af vejr og vind. Hvis du må gå derfra med et uforløst ønske om at styre et fly, indgår vi gerne en aftale til en dag, hvor forholdende er mere gunstige, fortæller Arne Freltoft.

Klubben håber på tilgang, ikke mindst er ungt blod velkomment.

- Vi håber at kunne lokke unge mennesker væk fra computeren og ind i en eller flere af de mange actionprægede grene af modelflyvning, som hobbyen byder på, siger Arne Freltoft. /EXP