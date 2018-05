Opdateret med kommentar fra Skårup Vandværk og oplysning om grænseværdien.

Skårup: Kog vandet inden du drikker det.

Sådan lyder opfordringen til forbrugerne i Skårup, der får deres vand fra Skårup Vandværk.

Baggrunden er, at en rutinemæssig kontrol har vist, at vandet fra Skårup Vandværk indeholder 2 E. coli bakterier pr. 100 ml. Grænseværdien for E. coli bakterier er 0.

- Derfor anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at vand til drikkevand og husholdning indtil videre koges, før det bruges, siger Birgitte Kring Frederiksen, afdelingsleder for Miljø og Natur i Svendborg Kommune i en pressemeddelelse.

Hverken Svendborg Kommune eller folkene bag Skårup Vandværk kan i øjeblikket give en forklaring på forureningen af byens drikkevand.

- Vi tror, at bakterierne kommer fra en taphane, og det er vi ved at undersøge i øjeblikket, siger Birgitte Kring Frederiksen.

Skårup Vandværk er ved at sende sms'er ud til samtlige forbrugere med en anbefaling om, at de koger vandet, inden det anvendes til drikkevand og i husholdningen. Samtidig er vandværket lukket ned, mens alle rørene skylles igennem.

Imens er det Svendborg Vand der leverer vand til forbrugerne under Skårup Vandværk.

Frede Jensen, formand for Skårup Vandværk, fortæller, man aldrig tidligere har haft problemer med bakterier i vandet fra værket. De forhøjede bakterietal blev opdaget torsdag klokken 11.

- Nu har vi tager nye prøver, og dem venter vi at have et resultat af inden fredag aften, siger Frede Hansen.

Det er endnu uvist, hvornår forbrugerne igen kan drikke vandet fra Skårup Vandværk uden at koge det.

Omkring 800 husstande får vand fra Skårup Vandværk.