Brylle: Assens Kommune har netop erhvervet et nyplantet skovareal på 15 hektar nord for Brylle. Sælgeren er Hedeselskabet, som siden 2014 har arbejdet sammen med Vandcenter Syd om at rejse en større sammenhængende skov for at beskytte grundvandsressourcerne i området.

Der er tre grunde til, at Assens Kommune har købt den nye skov, fremgår det af en pressemeddelelse.

Et ønske om at bidrage til den fortsatte beskyttelse af grundvandet, at give borgerne mulighed for at bruge skoven til fritidsaktiviteter og at gøre Brylle og nærmeste omegn mere attraktiv i forhold til bosætning.

- Med købet får vi mulighed for at lave nye stier og andre rekreative tiltag til gavn for borgerne i Brylle og omegn. Det vil også styrke Brylle som bosætningsby - et område tæt på Odense, motorvej og nu med endnu bedre muligheder for et aktivt friluftsliv, siger borgmester Søren Steen Andersen (V).