Tonic

Krudt til din G&T Rundt om en enebærbusk: Tanqueray Imported London Dry Gin, 70 cl, 47,3 procent, 179,95 kr. hos Vildmedvin.dk: Heftig næse med enebær, nærmest som at snuse til busken i kombination med medicinskab og tandlægeklinik. Alkoholen er tydelig med blød, rund mundfornemmelse i ren form. Meget aromatisk også i munden. Høj alkoholprocent. Fire stjerner. Krudt fra Irland: Drumshanbo Gunpowder Irish Gin, 43 procent, 70 cl, 300 kr. på Bilka.dk: Facetteret næse med lime, urter som anis og krydderi, frisk og citrusparfumeret. Blød i munden med anis og røg, pebret i eftersmagen og let svidende i mundhulen med en fornemmelse af teblade i eftersmagen. Absolut interessant gin fra Irland, men ikke en mainstream-gin, og den vil dele publikum. Tre stjerner. Dem kan du også drikke: Den blå safir fra Bombay glimter femstjernet på ginhimmelen. Bombay Sapphire er ofte på tilbud til omkring 120 kroner og er en god allround-gin. Lækker up-in-your face duft. Fyldigfed i munden i ren form med masser af bitter enebær, peberaromaer og en lang eftersmag. Plymouth Gin er en kompleks gin med citrus i næsen og en kompleks smag med appelsin og kardemomme fra en stribe af de såkaldte botanicals. En blødt, varmt håndtryk fra Sir Winston Churchills favoritgin. Set til omkring 170 kr. i Meny. Tanqueray Ten med 47,3 procent har aromatisk næse med citrus som lime og appelsin i førertrøjen. Kontant i munden med citruspunch, bitter skræl spicet op med kamille. Behersket enebær i en frisk gin med både sødme og frugtighed, som er lavet specielt med henblik på dry martini. Kan findes på tilbud til omkring 200 kroner. The London No 1 holder 47 procent, har elegant duft med tandlægeklinik, bergamotte og enebær i forening. Mere blød og åben end Bombay Sapphire - raffineret. Koster 379 kr. i Bilka, men er set billigere. Hold flasken kold : Et godt tip er at gemme sin gin i fryseren - du får en dejlig kold drink, når isterningerne kun skal køle tonic ned. Du kan i øvrigt også med fordel putte glas i fryseren. Isterninger må ikke ligge for længe, da de tager smag efter omgivelserne.

Gin er nu så populær, at spiritussen har fået sin egen velbesøgte festival og flere destillerier i provinsen. Gin er fænomenal i kombination med tonic, og englænderne fornøjede sig med miksturen i Indien med den populære undskyldning, at kinin gav en hjælpende hånd mod malaria.

Men sommeren bliver dyr, hvis man skal købe tonic til mange sundowners, for literprisen på tonicvand sniger sig ofte op over 70 kr., og her kommer hjemmelavet tonic i spil som et anderledes, læskende og aromatisk alternativ til en brøkdel af prisen for designervandmed smarte etiketter.

Kinabark fandt madredaktøren i den lokale helsekostforretning (62 k. for 100 gram), og posen rækker til nogle hedebølger at dømme efter arbejde med miksturen. Tonic i den hjemmelavede version handler basalt om at koge en sirup for at blande den op med danskvand for at få brus, så herligheden kan forenes med gin og isterninger i et glas med en skive citron på kanten.

Arbejdet i køkkenet med at koge skal og saft af citrusfrugter med krydderier og si herligheden tager blot en halv times tid. Madredaktøren placerede et dørslag over en stor gryde, lagde et rent viskestykke og herefter en stor si over. Sien nappede de grove stykker, mens klædet sorterede mindre urenheder fra.

Herefter blev væsken kogt op med trekvart kilo rørsukker til et rumfang, som passede med to skoldede vinflasker. Man skal undgå rester af kinabark af både sundhedsmæssige og æstetiske grunde, for kinin er kun sundt i beherskede mængder og de brune stykker ser ikke pæne ud i en færdig drink. Og for meget kinin kan give en forgiftning - spørgsmålet er dog, om ikke alkoholen sætter ind først i en korrekt doseret mikstur?