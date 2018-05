Den newzealandske succeshistorie

Sauvignon blanc menes, ligesom chenin blanc (omtalt 27. april) , at stamme fra Loire-dalen og at have savagnin og en ukendt sort som ophav - omend entusiastiske vinbønder i New Zealand gerne kalder landet druens hjemland. Det var dog først i 1970'erne, newzealandske vinbønder begyndte at plante sauvignon blanc, men så gik det også hurtigt.I 1985 købte David Hohnen jord forskellige steder i Marlborough, der ligger på toppen af Sydøen, for at dyrke vin. Han kaldte sin vingård Cloudy Bay efter den nærliggende bugt, som James Cook navngav på sin opdagelsesrejse tilbage 1770. Han var kun den femte, som gav sig i kast med at dyrke vin et sted, der, indtil de første vinstokke blev sat i jorden, var blevet opfattet som håbløst til landbrug. Men netop fordi jorden er så fattig, mente David Hohnen , at det var et godt sted at dyrke sauvignon blanc, som - under optimale betingelser - er en voldsomt voksende og højtydende sort. Druen giver også mere interessant vin i et køligt klima, end i varmere egne.Den første årgang af Cloudy Bays sauvignon blanc, 1985, blev til ved hjælp af 40 tons købte druer, og det var en ny type sauvignon blanc, markant anderledes end den man var vant til fra fx Loire. Da den næste årgang nåede frem til butikshylderne i Storbritannien, stjal vinen opmærksomheden i en grad, så der stadig i dag i New Zealand tales med en vis ærefrygt og respekt for dens betydning for landets vinindustri og -eksport.I 1996 brød den daværende vinmager hos Cloudy Bay, Kevin Judd, i øvrigt flere af de uskrevne "regler" for newzealandsk sauvignon blanc, da han lod druer til vinen Te Koko spontangære (dvs. den alkoholiske gæring skete med vildgær) og gennemgå malolaktisk gæring (omdannelsen af æblesyre til den blødere mælkesyre) og lagrede vinen på gamle, franske egetræsfade. Cloudy Bay producerer stadig begge vine, selvom Kevin Judd siden 2009 har arbejdet med sine egne vine under navnet Greywacke . I dag ejes Cloudy Bay i øvrigt af den franske luksuskoncern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennesy).