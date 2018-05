Broken News

Nicolai Landsted-Larsen er sigtet for at have smadret miljøet i fem halvstore danske købstæder med tegninger af billigt og forblæst etagebyggeri på nedlagte havneområder.

Der er nemlig blot tale om en administrativ udvidelse af tirsdagens dom i Højesteret, der fastslår, at boligforeninger har ret til at bortvise familier til bøller, der forårsager ødelæggelser i boligområder, selv om de bor i et andet område.

- De kriminelle bøller skal ikke kunne spekulere i, at de kan have adresse et andet sted end der, hvor deres gerninger begås, og derfor har Højesteret sagt god for en rent administrativ udvidelse af 1000 m-grænsen til 100 km for at kunne få ram på de skurke, der har forårsaget uoprettelige skader på bevaringsværdig boligmasse og områder af høj naturværdi eller med deres projekter har skabt boligområder med store sociale og miljømæssige følger, siger politifuldmægtig ved By- og Boligretten Steen Muhre.

- Vi har været nødt til det, for de vil jo ikke bygge der, hvor de selv bor, tilføjer han.