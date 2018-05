Uddannelse

I disse dage er der fuldt tryk på opførelsen af den midlertidige politiskole på Ryes Kaserne i Fredericia. Her skal politiskolens nye, jyske afdeling have til huse frem til 2020, hvor den flyttes til den planlagte, permanente placering i Vejle.

Den midlertidige politiskole bygges mellem nogle af kasernens eksisterende bygninger, som den kommer til at rage godt op over.

Flere af kasernens eksisterende barakker blev i sin tid opført som midlertidige bygninger. Dengang var det ikke tanken, at de stadig skulle stå så mange år senere.

Kommer det også til at ske med den midlertidige politiskole - når nu bygningerne bliver så gode, som du siger?

- Der er ikke planer om at bevare bygningerne. Det er planen at pille dem ned igen, siger Erik Johansen, som i samme omgang slår fast, at det heller ikke er planen, at politiskolen bevarer en "forpost" i Fredericia, når skolen flytter til Vejle.

Når den fredericianske, midlertidige politiskole åbner til efteråret, kan det måske få flere jyske mænd og kvinder til at søge ind som betjent eller kadet.

- Det bliver spændende at se, om antallet stiger. Vi har i forvejen mange jyder blandt ansøgerne og eleverne. Men nogle, der synes, at Brøndby er for langt væk, har måske mere lyst til at søge til Fredericia, siger Erik Johansen.