Bordtennis: Den næste uge kan afgøre, om OB-Bordtennis hold i dameelitedivisionen kvalificerer sig til DM-finalen, og om herreholdet sikrer sig oprykning til 1. division.

Det rutinerede damehold, der sluttede som nr. 2 i grundserien, består af Trine Grauholm, Charlotte Polk, Karin Kruse Rytter og Mette Nielsen og møder i slutspillets første semifinale på udebane søndag d. 6. maj kl. 14.00 Greve, nr. 4 i grundserien.

Onsdag d. 9. maj er der returkamp i Odense Kasernehal kl. 19.00.

Semifinalen afgøres "bedst af tre kampe". En eventuel tredje og afgørende kamp spilles dog først onsdag d. 23. maj ligeledes i Kasernehallen.

OB-Bordtennis' herrehold, der blev en suveræn vinder af 2. division kreds 1, spiller ligeledes onsdag d. 9. maj kl. 19.00 i Odense Kasernehal mod nr. 2 fra kreds 2, Rønde (Djursland), om oprykning til 1. division. Her afgøres oprykningen i en og samme kamp.

OB's trup består af de rutinerede Rasmus Klein-Døssing, Micke Matthiasson og Frederik Dalager samt de unge talenter Noah Hvid, Lukas Bonderup, Jakob Nielsen og Jens Klein-Døssing.

- Der er således lagt op til en spændende aften onsdag d. 9. maj med dobbeltprogram i den intime Odense Kasernehal og forhåbentlig med succes for OB-Bordtennis' to hold. For damerne med finaleplads som mål og for herrerne med målsætning om i næste sæson at spille i 1. division - i øvrigt til den tid forstærket af den tidligere OB'er og landsholdsspiller Morten Hyrup Rasmussen, der allerede har meddelt, at han i næste sæson igen stiller op for sin barndomsklub OB-Bordtennis.