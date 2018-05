Landsbyudvikling

Nye byggegrunde kan være med til at skabe mere balance i Taulov, mener formand for fællesrådet Thorbjørn Vang Søndergaard.

Han er meget positiv overfor Fredericia Byråds beslutning om at købe en 13 hektar stor udstykning i Gl. Taulov. For en uge siden besluttede et enigt byråd at bruge 21 millioner kroner på at købe grunden og få den byggemodnet.

- De seneste par årtier har der kun været udstykket i den sydlige og vestlige ende af byen. Det har skævvredet byen. Den her udstykning kan måske være med til at trække folk til området omkring Østergade, Rytterskolevej, Taulov Bygade og Tårupvej, fortæller Thorbjørn Vang Søndergaard.

Taulov: Nye byggegrunde i Taulov kan være med til at skabe mere balance i byen. Det mener formand for Taulov Fællesråd Thorbjørn Vang Søndergaard.

Der bliver plads til 75-80 rækkehuse i tæt-lav bebyggelse og knap 40 parcelhusgrunde. Der er i øjeblikket mangel på byggegrunde i Fredericia Kommune.

Formanden for Taulov Fællesråd minder dog politikerne om, at de skal huske at få infrastrukturen med, når de byggemodner grunde i Taulov.

- Der er nu lang kø fra professor-kvarteret om morgenen for at komme på motorvejen. Jeg kan forstå, borgmesteren er opmærksom på infrastrukturen, så det vil vi forsøge at holde politikerne op på, siger Thorbjørn Vang Søndergaard.

Han peger på, at Taulov er et godt sted at byudvikle, da det ligger centralt og tæt ved motorvejen, hvilket mange borgere vil være interesseret i, når de skal bosætte sig.

- Skal man gøre boligerne attraktive, skal infrastrukturen være i orden fra dag et. Politikerne skal sørge for, det er sikkert og trygt at få børnene i skole, siger han.

Byggegrundene vil efter planen være klar til salg i begyndelsen af 2019. Fredericia Kommune solgte i 2017 de sidste byggegrunde i udstrykningen på Finsensvej i Taulov.