Fyns Politis øverste chef Kit Claudi Grøn-Iversen forlader politikredsen til august og afløses af Arne Gram fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Opdateret klokken 16.55 De ansatte i Fyns Politi skal have ny chef fra 1. august. Politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen forlader som led i en rokade politikredsen for i stedet at blive politidirektør på Bornholm. Det oplyser Rigspolitiet. Mens Kit Claudi Grøn-Iversen altså tager til Bornholm, tager den nuværende politidirektør i Midt- og Vestjælland Arne Gram til Fyn. Han afløses af Svend Ulrik Larsen, der i dag er direktør i Rigspolitiet. Om Kit Claudi Grøn-Iversen Kit Claudi Grøn-Iversen blev udnævnt til politidirektør af daværende justitsminister Søren Pind (V) i sommeren 2015 og begyndte hos Fyns Politi 1. september.



Hun var den første politidirektør, der ikke havde en baggrund i politiet, men var blevet opfordret til at søge. Den juristuddannede fynske politichef, der har en mastergrad i offentlig ledelse, kom fra en stilling som dekan for videreuddannelsen på professionshøjskolen UCC. Tidligere var hun blandt andet sekretariatschef i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og Social- og Arbejdsmarkedsdirektør i Hvidovre Kommune.



Grøn-Iversen har også været byrådsmedlem for Konservative i Hvidovre fra 1994 til 1998, men kom ikke ind ved valget i 2013.



En af hovedopgaverne hos Fyns Politi har været den store reorganisering, hvor politikredsen centraliserede kræfterne i større, specialiserede enheder. Det betød blandt andet lukning af politistationer, og at det akutte beredskab blev samlet i Odense og Svendborg. Den afgående fynske politichef udtaler: - Det har været et privilegium at stå i spidsen for Fyns Politi, hvor vi både har gennemført en omfattende reorganisering, og vores målrettede indsats mod banderne har virket. Jeg kommer til at savne de 800 dedikerede og dygtige medarbejdere og ledere i Fyns Politi. Men også de mange gode samarbejdespartnere, heriblandt Kredsrådet, siger hun og fortsætter: - Samtidig ser jeg frem til at indtræde i stillingen på en anden ø, nemlig Bornholm, hvor der også venter mange spændende opgaver.

Hård start på Fyn

Det var en hård start for Kit Claudi Grøn-Iversen, der begyndte 1. september 2015. Den store reorganisering med lukninger af politistationer og centralisering af kræfterne skabte utryghed hos borgere og også utilfredshed internt i Fyns Politi. Og det kulminerede i oktober 2016, hvor Fyns Politiforening, der repræsenterer op mod 600 politifolk, udtrykte mistillid til politidirektøren. Foreningen afbrød samarbejdet, som blev beskrevet som illusorisk, anstrengt, langt fra reelt og uden vilje til medinddragelse. I en intern orientering kaldte politiforeningen Kit Claudi Grøn-Iversens ledelsesstil hård og konfronterende, ligesom den udtrykte utilfredshed med, at betjentene blev holdt uden for indflydelse i forhold til reorganiseringen. Politidirektøren beklagede situationen og anerkendte over for Fyens.dk, at hun måtte se indad og kigge på sin ledelsesstil. Hun opfordrede til dialogmøde mellem parterne, som langsomt fik forbedret forholdet og fik samarbejdet op at køre igen. Foruden reorganiseringen har også kampen mod Black Army og Hells Angels, der var i bandekrig i 2016 og 2017, fyldt meget, siden Kit Claudi Grøn-Iversen kom til. Efter en massiv indsats fra politiet med lukninger af klubhuse, visitationszoner og talrige fængslinger, nedlagde Black Army i efteråret 2017 sig selv, lagde rygmærkerne og forlod tilholdsstedet på Nyborgvej.

Vender tilbage til Fyn

Den nye fynske politidirektør Arne Gram er en velkendt skikkelse med en lang karriere hos Fyns Politi. Han bestred frem til slutningen af september 2013 den næsthøjeste stilling som vicepolitidirektør under Poul Løhde, inden han blev afdelingschef i Rigspolitiet. Tidligere har han også været politimester i Svendborg. Om hans tilbagevenden til Fyn siger han: - Jeg har været rigtig glad for jobbet i Midt- og Vestsjællands Politi, selv om det blev noget kortere end forventet. Men så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at jeg - med min fynske baggrund og mangeårige virke i fynsk politi - glæder mig utrolig meget til at vende tilbage. Jeg ved, at min forgænger og hendes mange gode kollegaer har skabt et solidt fundament for en velfungerende politikreds, og jeg vil gøre mit bedste for at fortsætte og styrke indsatsen for, at borgerne på hele Fyn kan føle sig trygge.

