Debat: Kurs mod et grønnere Danmark

Læserbrev: Danmark er en af verdens førende nationer inden for grøn omstilling. Det skal vi også være i fremtiden. Vi skal bygge videre på de flotte resultater, der er opnået i energisektoren og hos de mange veldrevne danske virksomheder, der producerer grøn teknologi. På denne baggrund glæder jeg mig over regeringens fremlæggelse af et nyt visionært, realistisk og balanceret energiudspil. Vi kan se frem til at energi fremover bliver både grønnere og billigere. Herunder med markant lavere elregning til ganske almindelige familier.

Det er Venstres og regeringens klare mål, at mindst halvdelen af det danske energibehov skal være dækket af vedvarende energi i 2030, og i 2050 skal Danmark være uafhængig af fossile energikilder såsom kul og olie. Disse ambitiøse mål ligger i naturlig fortsættelse af den hidtidige danske politik. Og med udspillet peger regeringen på de konkrete virkemidler, der leder frem til opfyldelse af målene.

Med udspillet vil vi opføre en af verdens største havvindmølleparker, som vil være i stand til at forsyne de syv største byer i Danmark med energi. Vi vil bl.a. også etablere en pulje på 240. mio. kr. årligt, som skal sikre udbygning og effektivisering af produktionen af biogas til transport, opgradering og proces.

Jeg er meget optaget af, at det skal være billigere at være dansker. Og det bliver det faktisk med energiudspillet. Danskerne kan nemlig se frem til store besparelser på elregningen, som betyder, at en almindelig børnefamilie med to børn får en besparelse på ca. 1500 kr. om året. Det er en rigtig god nyhed, som jeg håber oppositionen vil bakke op om.

Jeg glæder mig også over, at der også i fremtiden bliver plads til udbygning af biogasproduktionen, der passer som fod i hose med vores enorme animalske produktion samt det veludbyggede og betalte naturgasnet. Jeg tror på, at biogas vil få en stor rolle i omlægning til grøn transport - ikke mindst til erstatning af diesel i lastbiler og busser. Desuden kan biogassen bidrage til en bedre energibalance i forhold til vindenergien.

Det er også glædeligt, at regeringen har afsat penge til at understøtte de mindre lokale kraftvarmeværker, der kommer i økonomisk klemme med bortfaldet af grundtilskud. Endvidere udbygges der med vindmøller på langt ude på havet, hvor de ikke generer naboer. Der er mange andre positive elementer i udspillet, men dem levner dette indlæg desværre ikke plads til at nævne.

Regeringens udspil viser, at man sagtens kan forene grønne energimål med reduktion af danskernes omkostninger til energi. Vi fortsætter kursen mod et grønnere Danmark.