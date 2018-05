Debat: I Danmark afslører skurkene sig selv

Læserbrev: Ved at dele sol og vind lige i konkurrencen får den almindelig borger intet ud af puljerne til vedvarende energi i 2020-2024.

Det er et paradoks, at Danmark, som er et lille land med opvakte borgere, skal behandles som umyndige væsener, som ingen værdsætter og som skal leve under Regeringens, Folketingets og politikerne i blå bloks ringeagt.

Regeringen vil sætte sol og vind op i konkurrence om 4,2 milliarder i perioden 2020-2024. Det mest spændende er konkurrencen fra solcellerne. Bygningsejerne kan ikke få gode af det, for de har mellem 100-200 m2 tagflade. Landmænd kan ikke få noget ud af det, for de har brug for deres jord til landbrugsproduktion. Det er altså storkapitalen og små spekulanter, der enten fra-narer grundejerne rådighed over deres jord i 20 år eller udenlandske spekulanter, der ved hjælp af lyssky håndlangere får mulighed for at byde ind.

For vindmøller på land og kystnært kan det nemt blive det samme og uretfærdigt overfor den danske befolkning er det i hvert fald, at de ikke kan få lov at medvirke ved at investere i deres eget land. Det drejer sig om kappestridden mellem den solcellegigant, der misbruger det danske landskab til oprettelse af solcelleparker over mange tusinde hektar, eller en vindmøllegigant, der med buldozeren rydder tusinde af ha bygninger, for at bygge flere kilometer lange parker med 3, 4 eller 5 rækker vindmøller og køber endda de kvadrameter, hvor standpladsen for møllen er. Ikke en skattekrone til DK. Valgkampen er begyndt, men resultatet står åbent.

Jeg er lykkelig for at være født konservativ, men når jeg dør og skulle have nået at få CO2 udslippet nedsat, bliver det som rød eller grøn. Jeg vil løbende holde offentligheden orienteret om, hvorledes en retfærdig mulighed, for at privatfolk kan deltage i omstillingen til vedvarende energi, kan gennemføres. Det bliver i hvert fald ikke en løsning, hvor folketinget skal regulere borgernes gøren og laden ned til den mindste detalje, for det er diktatorisk og det kan en opvakt og intelligent befolkning ikke finde sig i. Det er nøjagtigt som i Ungarn, Macron har bare ikke opdaget det endnu. Det er også iøjenfaldende, at når Regeringen har lavet et kup mod borgerne, som det ovennævnte, så er det altid Chr. Jensen, der skal forelægge det, endda med et ungdomsbillede i J.V. er han den mest troværdige i regeringen, måske, han er altså den mindste skurk. Tillykke, Christian Jensen.