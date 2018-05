Menighedsråd satser på at bygge nyt stuehus og dropper renovering til to millioner kroner af Flødstrup Præstegård. Arkitekter skal tegne stregerne til en ny præstebolig, som passer ind i præstegårdens øvrige byggestil.

Flødstrup: En større renovering af det eksisterende stuehus til Flødstrup Præstegård til henved to millioner kroner har ingen gang på jorden. Det mener menighedsrådet i hvert fald ikke.

I forlængelse af, at alle planer om at flytte præstegården til Ullerslev er stedt til hvile, så er rådet også klar til at droppe ideen om at renovere stuehuset i Flødstrup og vil i stedet satse på at bygge et nyt af slagsen til den kommende præst. Det blev klart på det seneste møde, hvor rådet også tog imod godt 200 underskrifter mod en flytning.

- På menighedsrådet gennemgik vi hele forløbet. Nu går vi i gang med at finde priser på, hvad det koster at bygge et nyt stuehus og får arkitekter til at tegne nogle streger, siger formand for menighedsrådet, Niels Uffe Jørgensen, og tilføjer:

- Før ved vi ikke, hvor vi står.