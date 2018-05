Terapi: I en kronik i avisen Danmark tidligere på ugen påpeger speciallæge i psykiatri Niels Kjeldsen-Kragh, at markedet for psykoterapeutisk behandling i Danmark er gråt og uigennemsigtigt, fordi enhver i dag kan titulere sig som psykoterapeut uanset, om man har en uddannelse eller ej.

Som formand og repræsentant for 1700 psykoterapeuter i Danmark kan jeg kun være enig med Niels Kjeldsen-Kragh i, at det er vigtigt, at mennesker med psykiske problemer får den rette hjælp hurtigt, og at klienten sætter sig grundigt ind i den pågældende behandlers baggrund.

Min erfaring og overbevisning er dog, at mennesker, der står midt en krise, hvad end de er ramt af angst, stress eller en depression, ikke har overskud til at gå så offensivt til værks i mødet med deres behandler. Behandlingen skal ofte gå meget hurtigt, hvis ikke problemerne skal eskalere. Går der for lang tid, hvor klienten i vildrede zapper rundt imellem forskellige behandlere, er risikoen, at klienten får det værre og ender i det psykiatriske system.

I 2004 fokuserede et tværministerielt samarbejde på at få anerkendt, hvad en psykoterapeut bør kunne. Det medførte 12 kriterier, som psykoterapeutuddannelserne skal opfylde. Men når der stadig den dag i dag ikke findes nogen statslige regler for, hvornår en person må kalde sig for psykoterapeut, føler vi som den største forening af psykoterapeuter et ansvar for, at klienterne kan føle sig trygge i valget af deres behandler. Det kan de kun, hvis de har noget at navigere efter.

Det er derfor klart, at jeg vil anbefale, at man som klient kigger efter titlen psykoterapeut MPF. Det er klienternes garanti for, at psykoterapeuten har tilstrækkelig uddannelse og erfaring.