Løkke har chancen for at blive husket som en stor europæer - men tør han?

Rokade: Regeringsrokaden puster liv i en noget nedslidt regering. Den efterlader indtrykket af, at Venstre har potentialet til at blive et moderne, internationalt orienteret centrumparti. Om nogen er den dygtige Jakob Ellemann-Jensen eksponent for de pro-europæiske holdninger: "Venstre er et EU-positivt og EU-konstruktivt parti, og sådan har det altid været".

Frisindet bliver understreget med Eva Kjer Hansen, der har kaldt burka-forbuddet for uklædeligt og et brud med de grundlæggende frihedsrettigheder. At Kjer Hansen som minister så alligevel stemmer for et forbud ligger vel i job-beskrivelsen som minister.

Det store, glædelige overraskelse er udnævnelsen af Tommy Ahlers, der har udtalt, at Danmark risikerer at tabe kampen om at tiltrække de dygtigste medarbejdere fra udlandet på grund af den stramme udlændingepolitik. Ifølge Ahlers er problemet ikke, at Danmark får for mange flygtninge - vi får for få. Det er et meget velkomment synspunkt, som har været stort set savnet i den politiske debat, hvor de fleste partier bøjer sig i støvet for Dansk Folkepartis hetz mod udlændinge og mennesker med en anden baggrund. Måske udnævnelsen af Ahlers også signalerer en ny vilje i regeringen til reformer, der kan styrke dansk økonomi og langtidssikre velfærdssamfundet?

Ikke mindst i lyset af udviklingen i lande som Ungarn, Polen og Østrig er det opløftende, at det regeringsbærende store borgerlige parti står for et Danmark, der er solidt forankret i det europæiske samarbejde og som forsvarer de liberale frihedsværdier. I den forstand sender regeringsomdannelsen et signal om et moderne Venstre, mens Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står forpjuskede tilbage på perronen som fremtidsangste og lettere xenofobiske partier. Regeringsomdannelsen understreger, at Løkke Rasmussen ikke ønsker at basere sin Europapolitik på Dansk Folkeparti - akkurat ligesom Mette Frederiksen ikke kunne drømme om at give Enhedslisten indflydelse på udenrigspolitikken; dertil er den alt for vital.

Allerede inden regeringsrokaden udtrykte Thulesen Dahl skuffelse over, at han ikke kan få øje på DFs indflydelse på regeringens Europapolitik. Det er rent spil for galleriet. Thulesen Dahl kender som få den politiske virkelighed og giver den som tøsefornærmet for at opnå indrømmelser på andre områder.

Men en regeringsomdannelse gør ingen sommer.

Lars Løkke Rasmussen har ikke lagt skjul på, at han gerne ser, at Danmark dropper sine EU-forbehold om forsvar og euro. Men hvorfor ikke lade ordene følge af handling og tage en afstemning om Danmarks forsvarsforbehold? Det forbehold, der aktuelt generer danske interesser mest. Det er velkendt, at forbeholdet afskærer Danmark fra at samarbejde med sine EU-partnere ude i verden ligesom det koster økonomisk. Hertil kommer, at Rusland i de senere år optræder stadig mere aggressivt - også i Østersøområdet. Samtidig står vi med en amerikansk præsident, som har udvist skepsis over for NATO og som optræder aldeles uforudsigeligt, også i udenrigspolitikken. Som Angela Merkel udtrykte det i et øltelt i Bayern: "Vi europæere skal tage vores skæbne i egne hænder"

Forsvarssamarbejdet i EU-regi udvikler sig stærkt i disse år- ikke mindst inspireret af den franske præsident Macron. Jo mere forsvarssamarbejdet mellem EU-landene udvikler sig, des mere stiger omkostningerne for Danmark ved at stå udenfor. Meningsmålingerne viser folkelig opbakning til en afskaffelse af forbeholdet.

Hvis Løkke Rasmussen vinder en sådan folkeafstemning, vil han gå over i historien som en betydelig europæer - på linje med Venstrepolitikerne Henning Christophersen og Uffe Ellemann-Jensen. Det vil samtidig sende et stærkt tiltrængt pro-europæisk signal ud i Europa og ikke mindst til Frankrig og Tyskland om, at Danmark vil det europæiske samarbejde.

Indrømmet, der er altid en risiko for at tabe en dansk EU-afstemning. Men i givet fald taber Løkke Rasmussen med æren i behold - og får signaleret, at han ikke er tilfreds med som statsminister blot at administrere og forvalte, men at han har en ambition for sit politiske arbejde - også i Europa.