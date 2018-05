Replik: Alternativets fynske folketingskandidat Stine Bardeleben Helles bryder sig ikke om min kritik af partiets landbrugspolitik. Men i stedet for at forklare, hvorfor hun mener, den er den rette vej at gå, angriber hun mine motiver. Ikke ét eneste sagligt modargument blev det til.

Måske skulle vi få én ting på det klare: Jeg har ingen ambitioner om at blive valgt til Folketinget. Jeg ønsker ikke at snakke folk efter munden bare for at få deres stemme. Jeg ønsker ikke at stikke nogen blår i øjnene, for at jeg kan få en taburet at sidde på og en fed pension for meget lidt arbejde.

Jeg ønsker at belyse de problemstillinger og fakta, som politikere og interessegrupper "glemmer" eller bevidst ignorerer. Jeg ønsker at diskutere forslag og regler som skader tusinder af danskere og tager levebrødet ud af deres mund uden at der er saglige argumenter bag.

Så kan du kalde det nok så meget - uden fakta, der støtter dit partis politik. Er det bare mere af det sædvanlige: I danser uden om den varme grød og vil hellere diskutere retorik end det, det egentlig drejer sig om: Virkelighed og fakta. Og det gider jeg ikke. Så den dag, I er parat til faktisk at lytte og til at bruge saglighed og faglighed til at forme en ny landbrugspolitik, så er du velkommen til at byde på kaffe. Indtil da er det spild af tid.