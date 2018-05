Debat: Overskudsvarme skal da bruges

Læserbrev: Over hele Danmark forekommer der hver dag et rent ud sagt sørgeligt spild af ressourcer. Hver dag sendes overskudsvarme direkte ud i den blå luft til glæde for vel ingen andre end eventuelle gråspurve, der måtte befinde sig i nærheden. Denne overskudsvarme, som kommer fra diverse maskiner og anlæg, kunne sagtens bruges til for eksempel boligopvarmning til gavn for både miljø og Danmarks konkurrenceevne.

Problemet er, at der er buler af bøvl forbundet med at udnytte overskudsvarmen. Der er tale om en uskøn blanding af unødvendige regler og håbløse administrative krav, som der i den grad trænger til at blive luget ud i.

For det giver voldsom god mening at fjerne de overflødige administrative krav og på den måde sikre langt mere genbrug af overskudsvarmen, som kan komme fra eksempelvis store datacentre og dagligvarekæder.

På den baggrund er det yderst positivt, at regeringen netop er kommet med sit bud på fremtidens energipolitik. Vi ser frem til, at det bliver lettere at gennemføre en fornuftig genanvendelse af overskudsvarme. Det handler både om at mindske afgifterne samt fjerne de unødvendige administrative krav på området. Potentialet er som sagt stort, og siden det både gavner miljøet og tegnebogen, bør der ikke være meget at tænke over for politikerne på Christiansborg.