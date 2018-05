Med 300 solgte pladser er hesteudstillingen på Det Fynske Dyrskue midt i juni for længst udsolgt.

Men fortsætter udbruddene af den herpesvirus, som foreløbig tre fynske heste de seneste uger er døde af, så bliver der ikke vrinsket på Dyrskuepladsen i år.

- Det er ikke aktuelt nu, men det kan blive en plan B. Selvfølgelig holder vi ikke dyrskue for hestene, hvis der stadig er udbrud, fortæller dyrskuechef Gitte Bech.

- Men det vil være rigtig kedeligt, for hestene er en stor del af Det Fynske Dyrskue, så vi krydser fingre for, at udbruddene er ovre nu. Vi holder øje med situationen og følger de informationer, vi får fra blandt andet dyrlæger. Men i øjeblikket forholder vi os roligt, og jeg er fortrøstningsfuld, for der er stadig seks uger til dyrskuet, understreger hun.

I 2001 blev Det Fynske Dyrskue helt aflyst. Det skete på grund af mund- og klovsyge blandt kvæg, men ifølge Gitte Bech vil en eventuel aflysning i år ikke gælde hele dyrskuet, men kun hestene.

- Mund- og klovsyge er noget helt andet og meget værre. Det er en sygdom, hvor man slår hele besætninger ned for ikke at sprede smitten, der må ikke afhentes mælk, og familierne bliver isoleret.

Herpesvirussen blev først konstateret i Dalumgaard Rideklub, hvor to heste er døde og fem ramt af lammelse. Senest er en hest hos Hesselhøj Trænings- og Salgsstald blevet ramt og er død.

Virussen får imidlertid ingen konsekvenser for arrangementerne på Fyens Væddeløbsbane. Heller ikke den kommende weekends familiedag på banen.

- Vi følger hele tiden udviklingen og anbefalingerne fra dyrlægerne, fortæller Kim Nielsen, der er daglig leder på Fyens Væddeløbsbane.

- Dem, der kommer med heste udefra, skal have målt temperaturer på hestene, og har de feber, skal de selvfølgelig ikke komme.

Oftest ender herpesvirus som en harmløs forkølelse hos hestene, men kan altså også have dødelig udgang.

Mennesker kan ikke smittes af virussen.