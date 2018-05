Debat: Alternative spareforslag

Læserbrev: I disse sparetider har alle vi politikere i Svendborg travlt med at svare på, hvor vi ikke vil spare. Og det kan jeg sådan set godt forstå. For kan vi bare undlade at spare på noget, så er alt jo godt. Men faktum er, at de 100 millioner vi står og mangler, ikke dukker op ved at undlade at spare.

Så til at hjælpe os med opgaven med at finde de mange millioner, har forvaltningen været meget behjælpelige med at sammenstykke et katalog fyldt med elendigheder, som, forvaltningen mener, har politisk gang på jorden. Det har vi jo så heldigvis forskellige opfattelser af, hvorfor at jeg meget gerne vil være behjælpelig med at foreslå andre muligheder.

Et eksempel er "idrætsskoleprojektet". Et projekt som næsten alle skoler i Svendborg deltager i, og som koster kommunen 4,2 millioner kroner om året. Og hvis vi medregner projektets "lillebror" i form af "Aktive børn i dagtilbud" formentlig et samlet beløb omkring de fem millioner. Eller med andre ord, det samme som hele den planlagt besparelse på skoleområdet i 2019.

Eller vi kunne overveje om sidste fase af det forkætrede "Program for læringsledelse - Forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling" som løber af stablen i 2019, og som også koster et ukendt millionbeløb måske også kunne skrinlægges?

Og endelig kunne vi tage den evigt upopulære debat, om vi har det rette antal skoler til det rette antal børn. En debat som vi uanset udfaldet af denne sparerunde bliver tvunget til at tage indenfor de næste tre år, og som potentielt vil kunne finde et sted mellem 5 og 10 millioner om året.

Kunne vi bare undlade at spare, ville det være rart. Men det kan vi desværre ikke. Så lad os i fællesskab lede efter alternativerne.