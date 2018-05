Den tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (R) fik udført arbejde for 468.976 kroner af Øens Murerfirma i sin herskabslejlighed i København.

Det viser en ny undersøgelse fra kommunen, skriver BT, der har oplysningerne fra eksborgmesterens advokat.

Hidtil har Anna Mee Allerslev oplyst, at Øens Murerfirma blot lavede "murerarbejde i hendes badeværelse". Firmaet var en tæt samarbejdspartner med Allerslevs tidligere forvaltning.

Nu viser den nye undersøgelse fra Horten, at Øens Murerfirma ud over murerarbejdet i det ene badeværelse også renoverede et gæstetoilet og fjernede en bærende væg.

Desuden stod murerfirmaet for at styre hele byggeriet ved den milliondyre renovering af Anna Mee Allerslevs lejlighed på 236 kvadratmeter.

Københavns Kommune har sendt undersøgelsen til Folketingets Ombudsmand, der nu går i gang med at vurdere sagen.

BT har stillet flere spørgsmål til Anna Mee Allerslev, men ifølge hendes advokat, Bjarke Vejby, har hun ingen kommentarer.

Ifølge Bente Hagelund, der er rektor på Folkeuniversitetet og forfatter til lærebøger om forvaltningsret, viser den nye rapport, at udtalelserne om byggesagen under kommunalvalgkampen var misvisende.

- Det er noget af en underdrivelse at sige, at "Øens Murerfirma har foretaget murerarbejde på badeværelset", når det viser sig, at det drejer sig om meget mere, siger hun til avisen.

Hun peger på, at Allerslev involverer en af kommunens store leverandører i private affærer. Og at han set udefra kan føle sig presset til at give hende fordele for ikke at gøre sig upopulær på rådhuset.

Allerslevs forhold til Øens Murerfirmas ejer, Jan Elving, kom i søgelyset under kommunalvalgkampen. BT kunne afdække, at Allerslev gratis havde lånt et lokale hos murerfirmaet til sin 30-års fødselsdagsfest.

Lånet vakte opsigt, fordi murerfirmaet, der har over 100 ansatte, tjener millioner på opgaver fra kommunen. Firmaet fik arbejdskraft i form af ansatte i virksomhedspraktik fra Allerslevs tidligere forvaltning.

Allerslev forklarede lånet med, at hun privat er gode venner med indehaveren af murerfirmaet.

Senere afslørede BT, at Allerslev bad en forvaltningschef om at hjælpe Øens Murerfirma med en byggetilladelse til et stort byggeprojekt. Samme dag gik Anna Mee Allerslev af som borgmester.