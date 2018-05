Debat: Ultimative krav hører ikke hjemme i politik

Læserbrev: Gert Poul Christensens seneste angreb vidner om mangel på politisk forståelse. Den ulydighed, som han mener, at DF burde have udvist for at fremtvinge flere udlændingestramninger, har ganske enkelt ikke gang på jord. Kig blot på Liberal Alliance. Hvor meget politik er det lige, at de har fået ud af at kravle op i et træ med ultimative krav?

Det står jo Gert Poul Christensen og Nye Borgerlige frit for, hvorvidt de ønsker at stille ultimative krav. I Dansk Folkeparti har vi valgt en anden vej. Her arbejder vi kontinuerligt for at trække tingene i vores retning.

Jeg kan forstå, at Gert Poul Christensen kerer sig om sine børn og børnebørn. Men hvad glæde har de af, at man stiller sig uden for indflydelse ved at stille ultimative krav? Det vidner mere om et egoistisk, forfængeligt behov for selviscenesættelse.

Hvis man virkelig ønsker et sammenhængende Danmark uden eksempelvis parallelsamfund, så bør man i stedet søge indflydelsen. Vores børn og børnebørn har langt større glæde af de aftryk Dansk Folkeparti har sat og fortsat arbejder for at sætte, end hvis vi stillede os over i en krog og surmulede sammen med Nye Borgerlige.