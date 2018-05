Selvom der er langt færre, der har valgt at købe billet til dette års Lillebælt Halvmarathon, forsikrer løbsleder Mads Stryhn, at løbet består, og han går ikke på kompromis med kvaliteten af løbet.

Middelfart: Når Lillebælt Halvmarathon løber af stablen lørdag, vil der være langt færre, som løber med end tidligere år. Torsdag klokken 14 - kun to døgn før startskuddet lyder lørdag - var der således kun 4922, der ifølge sportstiming.dk havde meldt sig til at løbe den cirka 21,1 kilometer lange rute. Det er et fald på mere end 50 procent sammenlignet med ikke alene sidste år, men alle tidligere udgaver af løbet, der aldrig har været under 10.000 tilmeldte - set bort fra det første år, hvor der kun var solgt 7500 startnumre af den simple årsag, at der ikke var udbudt mere end 7500. Tilmeldingstal gennem årene 2008: 7500 (udsolgt)2009 (først år med 11.000 startnumre): 10.200



2010: 11.000 (udsolgt)



2011: 11.000 (udsolgt)



2012: 11.000 (udsolgt)



2013: 11.000 (udsolgt)



2014: 11.000 (udsolgt)



2015: 11.000 (udsolgt)



2016: 11.000 (udsolgt)



2017 (jubilæumsløb): 10.329



Kilde: www.sportstiming.dk 2008: 7500 (udsolgt)2009 (først år med 11.000 startnumre): 10.2002010: 11.000 (udsolgt)2011: 11.000 (udsolgt)2012: 11.000 (udsolgt)2013: 11.000 (udsolgt)2014: 11.000 (udsolgt)2015: 11.000 (udsolgt)2016: 11.000 (udsolgt)2017 (jubilæumsløb): 10.329 Løbsleder Mads Stryhn anerkender, at faldet gør ondt. - Det irriterer mig helt vildt. Men vi skal selvfølgelig prøve at finde ud af hvorfor, og hvad vi kan gøre anderledes, siger han og forsikrer, at løbet selvfølgelig også eksisterer næste år: - Det skal folk ikke bekymre sig for, om det gør. Det kan godt løbe rundt. For vi har jo justeret til undervejs. Men ikke på noget, der giver et dårligere afviklet løb, understreger løbslederen.

Intet kvalitet-kompromis

Man har blandt andet valgt at genbruge visse materialer fra sidste år, hvor man ellers plejer at købe nyt - for eksempel målbanneret, ligesom der også vil blive sat mindre hegn op, og der er bestilt færre toiletter. - Der vil stadig være det samme antal toiletter, der skal være i forhold til antal deltagere såvel som tilskuere. Faktisk flere end tidligere år fordi vi er ved Lillebæltshallerne, hvor de faste toiletfaciliteter også vil være til rådighed. Men vi har set på alt det, der kan og skal lejes ind, hvor der er store udgifter ved at få kørt tingene ind med for eksempel truck, forklarer Mads Stryhn og understreger, at han har gjort meget ud af, at løberne ikke skal kunne mærke, at de mangler noget. - Nogle ting hænger selvfølgelig sammen alt afhængig af, hvor mange der er. Men jeg vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af selve løbet, understreger han.

Mange årsager