Den kommende vinter fordobler Norwegian antallet af udbudte flysæder på ruten mellem København og Bangkok, hvorved konkurrencen skærpes yderligere til glæde for forbrugerne. Antallet af ugentlige afgange øges fra to til fire sammenlignet med sidste vinter, skriver Check-in.dk.

Thai Airways har en daglig afgang mellem de to hovedstæder, mens selskaber som Emirates, Qatar Airways og Turkish Airlines flyver danske passagerer til og fra Bangkok med et flyskift i de pågældende selskabers hjemlande.

Norwegian begyndte at flyve mellem København og Bangkok for fire år siden - to ugentlige afgange om vinteren, en om sommeren. Fra den 29. oktober bliver der afgang fra København onsdag, torsdag, fredag og søndag. Samlet set er der ifølge Check-in.dk tale om en udvidelse af kapaciteten på mindst 19 procent, når man alene ser på den direkte rute mellem de to byer. Det kan meget vel betyde endnu billigere rejser til Thailand.(thor)