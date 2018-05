Vester Hæsinge: Der er to koncerter for samme pris, når Vester Hæsinge Kirke og Multihuset Fyn inviterer på en fem timer lange tidsrejse med svingjazz og barbershop, søndag 20. maj. Bröderna Trück Hot er et svingende jazzorkester fra Sverige, som sammen med barbershopkvartetten, The Four Skins, sætter toner og melodier på den gyldne svingtid.

De to bands lægger ud i Vester Hæsinge kirke fra klokken 15.30 til 17. Klokken 18.45 fortsætter rejsen i svingjazz og barbershop, når kirkerummet skiftes ud med scenen i Multihuset Fyn.

Billetter til de to koncerter koster 100 kroner og kan købes på Biletten.dk eller ved indgangen til kirken.