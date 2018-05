Fjeldområdet Jotunheimen byder på massevis af vandremuligheder. Hvis man har brug for en hviledag, eller vejret ikke arter sig til vandring en dag, kan man i stedet lægge et besøg hos Helge og Hege Nordskar.

Det nu pensionerede lærerpar har bygget oplevelsesgården Glittersjå Fjellgård op fra bunden for 10 år siden. De bor i dag hele året rundt på gården, som ligger lige ved foden af Jotunheimen, og i sommermånederne inviterer de folk indenfor.

Her kan man som voksen sidde og nyde et stykke hjemmebag med smuk udsigt ud over Murudalen, søen Meringsdalsvatnet og fjeldet Glittertind, Norges næsthøjeste bjerg. Stedet er dog særlig attraktivt, hvis man har børn med. Børnene kan nemlig få lov at komme helt tæt på gårdens dyr, som blandt andet tæller norsk fjeldkvæg, kalkuner, vildsvin, ponyer, geder og får.

Farmens helt store trækplaster er dog uden tvivl Kongen - en fuldvoksen elg. Elge holder naturligt til i området, og gården har tre voksne elge og en elgkalv, som lever på et fem hektar stort område omkring gården.

Hver dag er der rundvisning på gården, hvor elgene bliver fodret med deres livret - pilegrene - så folk kan se de store dyr helt tæt på.

Gården tager 160 norske kroner i entre for voksne, mens børn kommer ind for det halve. Der er åbent fra 18. juni til 2. september.

Se mere på www.glittersja.no.