To undersøgende journalister er blevet dræbt inden for fire måneder. Ny resolution skal sikre pressefrihed.

Alt for mange journalister er blevet dræbt inden for EU's grænser, mens de arbejdede på historier om omfattende korruptionssager.

Undersøgende journalistisk er af denne grund selv i EU et farligt job - og det kræver langt bedre beskyttelse for at sikre pressefriheden.

Sådan lyder det i en resolution, som Europa-Parlamentet torsdag har vedtaget med et markant flertal.

Journalisters arbejdsbetingelser er så usikre, at de har svært ved at være uafhængige, siger EU-Parlamentets ordfører på sagen, den italienske socialist Barbara Spinelli.

- Det er vigtigt, at vi har en ramme for at beskytte journalister, så de kan arbejde på en uafhængig måde.

- På baggrund af det hylder vi de journalister, der har betalt med deres liv, siger hun.

For at beskytte journalister mod vold og trusler opfordrer EU-Parlamentet til at oprette et uafhængigt og upartisk tilsynsorgan i samarbejde med journalistorganisationer.

Opgaverne skal primært være at overvåge og rapportere om vold mod journalister.

Venstres EU-parlamentariker, Morten Løkkegaard, har selv arbejdet som journalist i mange år.

Han kalder dagens resolution et lille, men vigtigt skridt mod større pressefrihed.

- I en række lande tager et underligt sammensurium af mafia og måske myndigheder hårdt fat på journalister, der har tænkt sig at afsløre korruption og svindel.

- Det er et kæmpe problem for os alle sammen, vi bliver nødt til at beskytte og hjælpe den frie presse, siger Løkkegaard.

Resolutionen er desuden et opråb til medlemslande om at sætte hårdt ind mod, at begrebet "fake news" bliver brugt til at underminere den offentlige tillid til medierne.

Det er vigtigt, at der bliver brugt flere ressourcer på at kæmpe imod, at kritiske stemmer bliver diskrediteret og kriminaliseret, lyder det.

Heriblandt skal såkaldte whistlebloweres rettigheder til at dele vigtig og afslørende viden med journalister sikres.

Flere ressourcer skal dog også gå til at styrke public service-udbydere, der skal forblive politisk uafhængige, og uddannelse af undersøgende journalister.

Resolutionen og debatten om journalisters sikkerhed er sat på den EU-politiske dagsorden i kølvandet på drabene på to journalister inden for fire måneder i EU.

Senest i Slovakiet, hvor den 27-årige journalist Jan Kuciak og hans kæreste, Martina Kusnirova, 25. februar blev dræbt af skud i deres hjem.

Jan Kuciak arbejdede ved sin død på en historie, der involverede svindel med EU-midler og korruption.

En historie, der trak tråde mellem den italienske mafia, forretningsfolk og den politiske elite i Slovakiet.

Fire måneder forinden blev den 53-årige maltesiske blogger og journalist Daphne Caruana Galizia dræbt af en kraftig bilbombe 16. oktober sidste år.

Hun var ved sin død ved at afdække formodet korruption, der involverede den politiske elite i Malta.