En 32-årig studerende er torsdag ved Retten i Glostrup blevet idømt en straksdom på tre et halvt års fængsel for besiddelse af en skarpladt pistol på uddannelsescenteret TEC i Hvidovre.

Manden blev anholdt på skolen onsdag, men blot et døgn efter er hans foreløbige skæbne altså afgjort.

Den hurtige eksekvering skyldes, at manden valgte at tilstå det hele.

I forbindelse med anholdelsen oplyste han således, at han ud over pistolen havde en militærriffel på sin bopæl. Også den blev den 32-årige dømt for.

- Jeg er godt tilfreds med, at retten har sendt et hurtigt og markant signal i denne sag. At tage en skarpladt pistol med på et uddannelsessted er en alvorlig forbrydelse, som skaber stor utryghed, siger anklager Teuta Memeti i en skriftlig kommentar.

Politiet kom på sporet af sagen, da den studerende ifølge vidner "udviste mistænkelig adfærd", da han tilsyneladende var i besiddelse af en pistol.

Flere patruljer fra Københavns Vestegns Politi blev herefter sendt til stedet, hvor manden blev anholdt uden dramatik.

- Indtil videre tyder intet på, at han ville anvende våbnet på stedet, udtalte vicepolitiinspektør Charlotte Skovby umiddelbart efter anholdelsen.