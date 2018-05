Straffen om foranstaltning på ubestemt tid fastholdes for to unge

Kværndrup: For halvandet år siden blev tre unge - to mænd og en kvinde - dømt for det, der hedder ulovlig tvang, idet de på en adresse ved Kværndrup truede sig til en hund - blandt andet ved hjælp af et luftgevær.

Tidligere er den ene unge mand blevet idømt to måneders fængsel, mens strafudmålingen for de to andres vedkommende har ladet vente på sig. Men nu er der så endelig sat punktum i den langstrakte retssag.

Onsdag var de to nemlig i Retten i Svendborg for at modtage straffen for ulovlig tvang, og det blev hurtigt overstået. I mellemtiden er de to unge nemlig blevet idømt en foranstaltning på ubestemt tid for et såkaldt uegentligt hjemmerøveri. Dommen faldt 9. februar i år.

Ifølge anklager ved Fyns Politi, Lone Hesselmark, var dommen den 9. februar for noget grovere kriminalitet, end de to var dømt for i sagen om ulovlig tvang, og da man ikke kan have to foranstaltninger til at køre sideløbende, så ændrede onsdagens retsmøde ikke på det.

Det var en hundehandel i december 2015, der udviklede sig til sagen om ulovlig tvang. To af de dømte solgte deres hund til et yngre par, men de nye ejere valgte kort tid efter at sælge hunden videre. Det fik de tidligere ejere, som stadig havde penge til gode for hunden, til at troppe op og true sig til hunden.

For begge betyder dommen for hjemmerøveriet, at de skal være under tilsyn. For kvindens vedkommende skal hun være under tilsyn af kommunen, og samtidig er der mulighed for at anbringe hende på en institution. Den unge mand skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen og behandles på psykiatrisk afdeling.