Faaborg: Faaborg-Midtfyn Kommune skyder nu for alvor gang i processen, der i løbet af det næste halvandet år skal munde ud i en plan for, hvad slagterigrunden i Faaborg skal bruges til, og hvordan man får udviklingen af hele havneområdet til at spille sammen med den øvrige by. Det er lykkedes for kommunen at overtale Realdania til at indgå som medspiller i den proces, hvilket borgmester Hans Stavnsager (S) er rigtig godt tilfreds med.

Realdania Realdania er en almennyttig erhvervsdrivende forening, hvis mission er at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Organisationen blev etableret i 2000 ved salget af Realkredit Danmark til Danske Bank, idet medlemsformuen i Foreningen RealDanmark på dengang cirka 20 mia. kr. blev hensat til velgørende formål. Formuen i dag er på små 23 mia. kroner.Slagteriet i Faaborg lukkede ned i 2016, og Faaborg-Midtfyn Kommune overtager 1. juni 2018 formelt slagterigrunden, efter at den mangeårige lejer, Danish Crown, har ryddet op.

- Realdania har tilkendegivet, at de synes projektet er så spændende, at det arbejde vil de gerne deltage i. De vil stille deres ekspertise til rådighed, når det gælder omdannelsen af en gammel købstad, der skal have nogle nye funktioner, siger han.

Hvad er det Realdania helt konkret kan bidrage med?

- Den er jo vældigt optagede af de der omdannelsesprocesser i de gamle købstæder rundt omkring. Den er også optaget af, hvordan man skaber fællesskaber, der fungerer i en fremtidig kontekst. Realdania er allerede inde over i det arbejde, der foregår i nogle af vores landsbyer (f.eks. X-huset i Vester Hæsinge, red.), siger Hans Stavnsager.

Realdania som samarbejdspartner kan også vise sig som en meget stor fordel, når udviklingsplanen til sin tid finansielt skal føres ud i livet, pointerer Hans Stavnsager.

- De har jo et vældigt netværk af både investorer og forskellige fonde. Det skal man jo heller ikke kimse af, siger han.

Kan vi håbe på, at Realdania selv vil skyde et substantielt beløb i udviklingen?

-Det håber vi selvfølgelig på, men lad mig understrege, at det ligger der bestemt ingen forhåndstilsagn om. Men at de vælger at gå med ind i udviklingsfasen er jo et signal om, at de synes det er spændende. Jeg tror ikke, det skader muligheden for at få et større beløb til nogle af de fremtidige projekter, at de har været med fra starten. Hvis vi får lavet noget spændende, tror jeg, der er muligheder, siger Hans Stavnsager.

Programchef i Realdania, Astrid Bruus Thomsen, siger om projektet:

- Faaborg står som så mange andre af de danske købstæder over for at skulle omstille sig fra industri til nye funktioner. Udviklingsarbejdet skal udmønte sig i en plan for, hvordan Faaborg kan fastholde en stærk position som en attraktiv bosætnings- og turismeby i det sydfynske med oplevelser og byliv af høj kvalitet. Vi glæder os meget til at følge planarbejdet.