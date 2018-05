Politik. Ud med gyldne håndtryk - ind med varme hænder

Om skatten er plus eller minus en procent, er nok ikke det mest afgørende for flertallet. Der tænker jeg naturligvis ikke på de svagest stillede, men dig og mig.

Vi er derimod trætte af, vi får for lidt for pengene, ikke mindst til de omtalte ældre og svageste.

Trætte af, at puljepenge til de ældre bliver kanaliseret andre steder hen. Trætte af, at chefer på åremålsaftaler hæver millioner af kroner i gyldne håndtryk, og dagen efter fortsat er i deres samme job. At embedsmænd beskæftiger sig med politiske og taktiske spørgsmål i stedet for neutral faglig og teknisk rådgivning. At der kun er sparet småbeløb af de milliarder af kroner, der kunne frigøres i det offentlige ifølge produktivitetskommissionen i 2013. Op til 10 procent ved tydelig ledelse, motiverede medarbejdere, klare resultater og flere frihedsgrader i opgaveløsningerne.

Velfærden skal løses med flere varme hænder. Og ikke som sket, hvor udgifterne er eksploderet til iskolde hænder. Oplevelsen af god ledelse og købmandskab i det offentlige er en by i Rusland. Nævnes skal blot DSB, Dong, DR og Post Danmark.

Vi glæder os over, der bliver bygget mange boliger til de unge, men dæleme trætte af, der mangler gode billige boliger til de ældre også.

På det nære og kommunale plan ser vi millioner brugt på at få arbejdssøgende i arbejde - der sker for lidt. Millioner fejlbrugt i Vollsmose, som byrådet nu ønsker at rive ned. 25 millioner kroner brugt på plejehjemskøkkener, hvor maden alligevel ikke bliver lavet. Overflødige kontroller, råd, udvalg og projekter. Store projekter hvor driften bygger på forventninger. Hvor meget af arbejdet bliver udført af dyre, konsulenter, der arbejder på store timelønninger.

Alt dette sker, trods store it-fremskridt og robotter. Bygget op af et bureaukrati med iskolde hjerner og hænder. Kære byrådspolitikere omsæt disse kolde hænder til varme hænder. Kolde hjerner til varme hjerter. Hænder der kan hjælpe de ældre og svageste. Således de kan blive boende i egen bolig. Så betyder plus-minus en procent i skat ikke så meget for dig og mig.