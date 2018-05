Løsninger. Politikere bør være problemknusere

Uffe Clausen efterlyser løsningsorienterede debattører. Hans budskab skal jeg for så vidt ikke rokke så meget ved, da jeg anser Uffe Clausen for værende rimelig forstandig udi det politiske univers. Dette ikke mindst på baggrund af hans kortere karriere i Aarhus Byråd samt i øvrigt forskellige tilhørsforhold til politiske partier.

Jeg har en opfattelse af, at Uffe Clausen i dag flirter med Nye Borgerlige, hvilket i sig selv slet ikke er så ringe endda.

Jeg erkender fuldt ud, at min måde og til tider lidt atypiske stil at debattere på ikke altid er den gængse hyldevare. Imidlertid ser jeg mig dog nødsaget til at påpege, at det ikke er min metier at agere problemknuser eller i det hele taget anvise løsninger, om end fristelsen ofte er til stede.

For så vidt forstår jeg udmærket Uffe Clausens ærinde, men såvel som vi andre ved han også, at de danske borgere er belemret med desværre alt for mange handlingslammede politikere, der klæber sig til taburetterne for egen vindings skyld. Det kniber gevaldigt for dem at træde i karakter de steder, hvor problemerne er størst.

Vi har det som bekendt på nærmeste hold i vor egen by.