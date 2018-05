Lad os få rigtige mænd på banen

En frygtelig kvinde. Eller en frygtelig kedelig film, lavet af Christian Tafdrup baseret på nogle af hans egne forhold, som skulle fremstille den manipulerende hundjævel, der kuer den stakkels mand i forholdet.

Allerede inden filmen havde fået premiere kunne man se et hylekor af forurettede kvinder på de sociale medier, der i hysteriske vendinger fordømte både instruktør og film uden selv at have set filmen. Det var, som om disse kvinder fandt det fuldstændig uacceptabelt, at en mand kunne finde på at kritisere kvinder, og at filmens budskab ikke var relevant. Disse medløbende kvinder på de sociale medier kunne egentlig bare undlade at se filmen, når nu de blev så forargede på forhånd.

Den kvindelige hovedrolle Marie er både pinlig, forkælet og irriterende, men nogen hundjævel er hun ikke. Hun tager tydeligt styringen i forholdet og manipulerer med kæresten, men hun får også lov til at gøre det. Hendes kæreste Rasmus er nemlig både konfliktsky og fuldstændig blottet for at have sin egen mening om noget - overhovedet.

Han indretter sig på alt, hvad Marie siger og kun en gang i filmen ser man ham sige hende imod. Gør det så Marie til en hundjævel eller ham til et skvat, det har været debatteret livligt siden filmen fik premiere.

Rasmus må være et produkt af en feministisk og blødsøden pædagogisk opdragelse, hvor der ikke må stilles krav og ikke gives kritik, og hvor det maskuline element er totalt fraværende i hans liv.

Desværre er vores samfund hastigt på vej derhen, hvor vores drengebørn opdrages i dagtilbud fyldt med kvinder og en folkeskole, hvor alle skal være ens, og hvor man ikke må ytre sig kritisk om andre.

På samme måde udvaskes den traditionelle familie med far, mor og børn stille og roligt. I dag findes der mange forskellige familiemønstre, som kan være lige så kærlige som den traditionelle, men hvor manden er fuldstændig skrevet ud af ligningen.

Der er behov for, at vi får den rigtige mand på banen for at give et modspil til den feminine side af livet, der efterhånden er dominerende på mange måder. En mand, der kan svare igen og stå fast på, at livet ikke kun skal leves på kvindernes vilkår, så vores drenge ikke vokser på og bliver til mænd, der er bange for deres egen skygge.

På samme måde er der behov for at kvinder accepterer, at de også kan blive kritiseret, og at der findes andre meninger end deres egen, ligesom de ikke altid bare skal have ret for husfredens skyld.